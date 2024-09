Transações com cartão de crédito devem movimentar R$ 4 trilhões em 2024

Mais de quatro trilhões de reais devem ser movimentados através de transações com cartões de crédito neste ano, uma marca histórica para o Brasil. A projeção é da empresa de inteligência de dados Núclea. Uma alta de 11% no volume transacionado já foi registrada no primeiro semestre desde ano em relação ao mesmo período do ano anterior. Em 2023, foram 3,7 trilhões de reais transacionados com esse meio de pagamento. A expansão do uso de cartões de crédito vem acompanhada de oportunidades para a antecipação de recebíveis, segundo a Núclea. “Observamos uma melhora no preço para as empresas, na nossa visão, fruto da competição que se estabeleceu no mercado.”, diz o superintendente executivo de negócios da companhia, Lucas Sancassani. “Há uma queda de aproximadamente 3,4 pontos percentuais no preço das operações de antecipação quando olhamos os últimos 24 meses”.