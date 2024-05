Toyota intensifica conversas no Congresso pela aprovação do Mover

Executivos da Toyota intensificaram as conversas no Congresso para aprovação do Programa Mover, que trata da mobilidade verde. A empresa quer continuar ampliando sua produção local de novas tecnologias em linha com os acordos assinados durante a visita do primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida.

A Toyota fez parte da comitiva de 35 empresas que acompanharam o governante japonês na visita da semana passada ao Brasil. Os dois países anunciaram um acordo de cooperação para promover o desenvolvimento mútuo com foco em economia verde. Justamente o objetivo do Programa Mover, que prevê uma tributação diferenciada para as montadoras que se empenharem em diminuir as emissões e concentrarem seus esforços na adoção de medidas de sustentabilidade e produção de novas tecnologias no país.

A montadora japonesa anunciou recentemente 11 bilhões de reais de investimentos para a expansão da capacidade produtiva e a introdução, no Brasil, de dois novos modelos híbridos flex.