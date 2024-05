Toyota inicia expansão em Sorocaba, onde vai concentrar produção no Brasil

A montadora japonesa Toyota iniciou as obras de expansão de sua fábrica em Sorocaba, no interior de São Paulo, para onde levará toda a produção de carros até 2026. O projeto faz parte do pacote de cinco bilhões de reais em investimentos anunciado recentemente. A expansão permitirá que a Toyota coloque mais um carro híbrido no mercado. A empresa acaba de atingir a marca de 100 mil modelos desse tipo vendidos no Brasil. Apenas em 2023, foram emplacadas 21 mil unidades híbridas pela companhia no país.