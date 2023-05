Toda a atenção para a política de dividendos da Petrobras

A Petrobras vai divulgar seus resultados do primeiro trimestre de 2023 depois do fechamento do mercado e, de quebra, anunciar se haverá mudanças na política de pagamento de dividendos aos seus acionistas. Em fevereiro, quando a estatal anunciou seus números referentes ao quarto trimestre de 2022, os novos conselheiros e diretores da companhia, agora sob administração do governo Lula, ainda não haviam tomado posse. Dessa forma, foi mantida a antiga política do governo Bolsonaro e a empresa pagou cerca de 5 bilhões de reais em dividendos. O novo governo ainda tentou destinar uma parcela desse montante para a criação de um fundo de emergência que servisse de colchão para eventuais disparadas do petróleo, mas a proposta foi recusada pelos acionistas.

Os analistas do banco americano JP Morgan enxergam um espaço para o pagamento de 4,1 bilhões de reais em dividendos na ótica da antiga política da Petrobras. Eles alertam que algum número abaixo dessa cifra pode ser mal recebido pelos investidores.

Nos mercados, as bolsas europeias e os futuros americanos negociam em alta na manhã desta quinta-feira, 11. Os números de inflação nos Estados Unidos foram ligeiramente menores do que a expectativa do mercado e corroboraram para a tese de que o Federal Reserve (Fed), o banco central americano, não deve mais subir os juros do país.

Siga o Radar Econômico no Twitter