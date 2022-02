TJRJ questiona primeira colocada na licitação dos planos de saúde

O Tribunal de Justiça do Rio recebeu ontem os lances das operadoras de planos de saúde para atender os cerca de 40 mil servidores que atuam no tribunal e, nesta quarta-feira, 01, já começou a análise da documentação da primeira colocada, a Unimed Rio. O TJ fez duas questões à empresa: qual o hospital de alta complexidade e de forma integral atenderia os servidores do grupo III dos servidores e se, de fato, o único hospital credenciado para o grupo IV não atende urgências e emergências. Se não atender a demanda do tribunal, a empresa pode ser desqualificada. A seguinte na lista, pela ordem dos melhores lances, é a Golden Cross, seguida da Union Life e Amil. A licitação tinha um valor de 575 milhões de reais e a Unimed Rio ofereceu o melhor preço: 488 milhões de reais. Os concorrentes acharam curioso o fato de o tribunal não questionar a Unimed sobre o fato de estar em direção fiscal pela Agência Nacional de Saúde.

