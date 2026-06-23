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TJPE suspende leilão de direitos minerários do Grupo João Santos

Decisão atinge venda de ativos usada para gerar caixa na recuperação judicial do dono da Cimento Nassau

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jun 2026, 15h00 | Atualizado em 24 jun 2026, 07h05
Edifício moderno de fachada espelhada azul e topo circular branco, em praça movimentada com pessoas, palmeiras e prédios históricos ao redor, um deles em reforma com tela azul, sob céu azul claro
Sede do Grupo João Santos, em Recife (Divulgação/Divulgação)
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TJPE suspende leilão de direitos minerários do Grupo João Santos Priorize VEJA no Google

A recuperação judicial do Grupo João Santos, dono da Cimento Nassau, ganhou um novo capítulo no Tribunal de Justiça de Pernambuco. Uma decisão do desembargador Adalberto de Oliveira Melo suspendeu o leilão eletrônico de direitos minerários do conglomerado, que estava em andamento e tinha desfecho previsto para quinta-feira, 25.

A decisão atende a um pedido de urgência de Fernando João Pereira dos Santos, um dos sócios do grupo. O magistrado viu indícios de cerceamento de defesa na homologação dos laudos de avaliação e apontou divergências relevantes entre os valores usados no leilão e avaliações anteriores dos mesmos ativos.

O ponto mais sensível é o preço. No recurso, Fernando sustentou que a defasagem chegaria a R$ 14,9 milhões na comparação com a avaliação feita no âmbito do financiamento DIP (sigla em inglês para Debtor-in-Possession, um tipo de empréstimo concedido a empresas em recuperação judicial). O leilão já estava na segunda praça, fase em que os ativos remanescentes poderiam ser vendidos por até 60% da avaliação judicial.

A suspensão atinge os lotes do 1 ao 10, com exceção do 8, do edital publicado em 1º de junho. Ficam travados atos de alienação, arrematação, homologação de propostas, assinatura de instrumentos de venda e transferência de titularidade junto à Agência Nacional de Mineração.

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O caso tem peso porque a venda dos ativos faz parte da engrenagem de geração de caixa da recuperação judicial do Grupo João Santos, um dos maiores imbróglios empresariais do Nordeste.

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