Tim é a marca mais comentada no Rock in Rio

A Tim foi a marca líder de comentários nas redes sociais durante o Rock in Rio. A operadora aparece no topo do ranking das marcas patrocinadoras e apoiadoras em dois monitoramentos diferentes. Até meia-noite desta segunda-feira, 23, a empresa tinha 28,8 mil comentários no Instagram e Facebook segundo dados da ferramenta Sprinklr – total que é quase o triplo da segunda colocada. Na Tagger, que inclui também as menções do TikTok, eram 33,1 mil comentários contra 17,5 mil da companhia vice-líder.