Tim, Claro e Vivo anunciam o dia em que vão assumir a Oi

A partir do dia 20 de abril, a parte de telefonia móvel da Oi estará oficialmente fatiada e nas mãos das outras três poderosas do mercado: Tim, Claro e Vivo. As companhias anunciaram oficialmente a data para o fechamento da operação nesta quarta-feira, 13, em um negócio de cerca de 16,5 bilhões de reais e que passou recentemente pelo aval do Cade. No mesmo dia, a Oi anunciou que fará uma oferta pública para adquirir os títulos da sua dívida que vence em 2026.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.