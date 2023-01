Terrorismo em Brasília atinge investimentos e dólar

Os atos antidemocráticos liderados por grupos bolsonaristas radicais refletem no mercado no dia de hoje. Bancos e gestoras de investimentos avaliam que os atos, classificados como terroristas, podem afastar os investidores estrangeiros do país nos próximos dias ou até que se retome a ordem. O governo Lula já decretou intervenção federal e tomou medidas para reestabelecer os poderes e encontrar os culpados, mas os efeitos da destruição ainda podem reverberar no mercado. O dólar e os juros futuros sobem com o aumento da percepção de risco do país. A moeda americana chegou a subir mais de 1% na manhã de hoje e é negociada nesta tarde perto de 5 reais e 26 centavos.

O Ibovespa abriu em queda e negocia com leve alta nesta tarde ajudado pelo mercado externo. A expectativa de uma elevação menos agressiva nos juros americanos, a queda da inflação na Europa, e a reabertura na China trazem alívio para as bolsas internacionais e ajudam a diminuir os efeitos negativos por aqui.

A ameaça do grupo de atacar as refinarias para impedir a distribuição de combustíveis para a população também tem impacto nas petroleiras. As ações da Petrobras negociavam em queda de mais de 1% na manhã de hoje, mas se recuperam ao longo do dia impulsionadas pela alta do preços do petróleo no mercado internacional, que reagem a reabertura da China.

O mercado segue atento agora as próximas ações do governo contra os atos terroristas e as decisões que serão anunciadas após a reunião de Lula com a ministra e presidente do STF, Rosa Weber, e com governadores.