Em disputa com a CSN, Ternium vai recorrer após derrota no STJ

A Ternium vai recorrer da derrota no Superior Tribunal de Justiça (STJ) em disputa com a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). Nesta terça-feira, 3, a Terceira Turma do STJ manteve a decisão que condenou a empresa ítalo-argentina a pagar indenização à companhia na disputa judicial em torno do controle da Usiminas. Os ministros do STJ afirmaram que não houve omissão, obscuridade ou contradição no processo para manter a indenização da Ternium para a CSN. “A Ternium afirma que vai continuar trabalhando para mostrar que a decisão do STJ contradiz o marco regulatório para Oferta Pública de Ações, trazendo insegurança jurídica para o mercado de capitais e para o País”, diz a empresa em nota.

