Teremos boas notícias no campo da inflação em 2024, diz André Braz

VEJA Mercado | 21 de fevereiro.

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em baixa na manhã desta quarta-feira, 21. O minério de ferro despencou 5% na última terça-feira depois de o Banco Central da China anunciar um corte nas taxas de juros de cinco anos. O movimento, ao contrário do esperado, chamou a atenção pelo fato de o governo não ter cortado as taxas de um ano, estratégia que poderia beneficiar as empresas locais. A quebra da incorporadora Evergrande é o símbolo dessa crise. A queda nos preços atinge em cheio as ações das siderúrgicas e mineradoras, como a Vale. No Brasil, o fenômeno climático El Niño vai chegando ao fim e dará lugar a um outro fenômeno, a La Niña. Os efeitos do aquecimento global, dos preços das commodities e dos juros sobre a inflação serão alguns dos assuntos desta edição do VEJA Mercado. Diego Gimenes entrevista André Braz, economista e professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Ouça o VEJA Mercado também pelo Spotify

Oferecimento de JHSF