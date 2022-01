Tensão na Ucrânia e juros nos Estados Unidos pautam a semana

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

VEJA Mercado | Abertura | 24 de janeiro.

O temor crescente de uma guerra na Ucrânia está afetando os mercados europeus no início desta semana. O Financial Times noticia que as forças dos membros das Nações Unidas já estão em stand-by para conter a ameaça russa. Estados Unidos e Reino Unido ameaçam sanções e retiram funcionários de suas embaixadas em Kiev, mas os analistas questionam até que ponto os aliados ocidentais estão dispostos a defender o país. Tudo isso terá impacto nos mercados financeiros mundiais, que ainda não precificam uma guerra.

Na bolsa americana, os investidores estão mesmo preocupados com a alta dos juros. O Federal Reserve (Fed) deve sinalizar na quarta-feira que em março começará a subir as taxas, o que deve afetar também a bolsa brasileira. Na esteira, as ações de tecnologia estão apanhando. Nesta semana, também são aguardados alguns balanços importantes de grandes techs, como Apple.

Por aqui, expectativa para a prévia da inflação. Além disso, o Orçamento continua sendo um ponto de atenção. Saiu hoje no Diário Oficial os vetos e sanções do presidente e ele manteve os 1,7 bilhão de reais para reajuste de servidores, mas não deixou especificado para qual categoria. Além disso, vetou 1,3 bilhão em emendas de comissão.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.