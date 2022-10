“Tenho a esperança de que venha um Lula responsável”, diz Persio Arida

Presidente do Banco Central no governo de Fernando Henrique Cardoso (PSDB), Persio Arida está entre os célebres economistas que declararam apoio à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno travado contra Jair Bolsonaro (PL). Em entrevista ao Radar Econômico, Persio afirma que há uma decepção generalizada em relação a Bolsonaro — a quem considera uma ameaça à democracia — e diz esperar que um eventual governo Lula seja responsável com as contas públicas. “Tem de um lado uma decepção enorme com Bolsonaro. Não minha, porque sempre fui crítico a ele, mas da opinião pública, e com razão de ser”, afirma. “Bolsonaro é uma ameaça à democracia. O Lula dificilmente fará algo fora dos ditames democráticos. Tenho a esperança de que venha um Lula responsável fiscalmente, como já foi.”

Segundo ele, existe “uma regra quase universal de que o segundo mandato de um presidente é pior do que o primeiro do ponto de vista econômico”. “Existe uma constatação: o fiasco do Bolsonaro ao realizar reformas necessárias. Tenho uma preocupação com a democracia e uma esperança em um governo Lula que conduza bem os problemas da economia”, projeta Persio. “Há ótimas e más políticas do passado do PT, mas, no período de Lula, houve mais coisas boas do que ruins.”

