“Temor do mercado pelas estatais foi exagerado”, diz Rodrigo Cohen

VEJA Mercado | 20 de dezembro.

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em baixa na manhã desta quarta-feira, 20. Na véspera, o Ibovespa fechou mais um dia em alta depois de a agência de classificação de risco Standard & Poors (S&P) elevar a nota de crédito do Brasil. A revisão foi de BB- para BB, com perspectiva estável. Na prática, o Brasil ainda está no chamado grau especulativo — em que apresenta um risco maior de não arcar com os seus compromissos —, mas o país está a duas revisões de recuperar o chamado grau de investimento. A agência elogiou a aprovação da reforma tributária naquilo que classifica como um histórico de implementação de políticas pragmáticas nos últimos sete anos. Diego Gimenes entrevista Rodrigo Cohen, analista independente de ações.

