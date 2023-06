“Tem que parar de interpretar o Lula ao pé da letra”, diz André Perfeito

VEJA Mercado em vídeo | 29 de junho.

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou a injeção de mais 300 milhões de reais ao programa de barateamento de carros populares. Os recursos vão sair da antecipação da reoneração do diesel. Além disso, novos detalhes sobre as passagens aéreas de 200 reais foram divulgados. O VEJA Mercado entrevista o economista André Perfeito, que também comenta a reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN) sobre as metas de inflação do país.

