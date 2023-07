Técnicos da Fazenda alertam para piora da tributária com ideia de Tarcísio

A posição contrária de governadores a pontos da reforma tributária tem causado dor de cabeça aos quadros técnicos do Ministério da Fazenda. Alçado a espécie de porta-voz de críticos, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) tem bradado contra o Conselho Federativo, que seria estabelecido a fim de gerenciar o futuro tributo subnacional, o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS). Nesta quarta-feira, 5, Tarcísio disse ser a favor de 95% da proposta. Membros da Fazenda que se debruçam sobre a questão criticam o rumo que a discussão acerca do tema tomou. “Com certeza a proposta do governador Tarcísio torna o sistema tributário mais complexo do que seria com a arrecadação centralizada proposta no substitutivo preliminar do relator”, diz uma fonte.

A proposta de São Paulo é que, em vez de um conselho centralizado gerenciar o imposto, a tarefa caberia aos estados de origem dos bens e serviços — beneficiando unidades da federação que concentram a produção nacional. Em meio ao desentendimento sobre questões essencialmente técnicas, economistas do ministério frisam que o embate político não é da sua alçada. “A decisão sobre essa questão é do relator. Nosso trabalho é mostrar o impacto técnico e o aumento da complexidade resultantes de uma mudança como a proposta por São Paulo”, dizem.

