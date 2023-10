Técnicos da Fazenda admitem novos benefícios na reforma tributária

Em reuniões privadas com senadores, técnicos do Ministério da Fazenda concordaram em criar “uma ou duas mais” faixas de alíquotas diferenciadas, com descontos do Imposto sobre Valor Adicionado (IVA), que, segundo a pasta, deve variar entre 25,4% e 27%. O Radar Econômico apurou que os novos descontos podem variar de 30% a 50% das alíquotas-base previstas pela proposta. Pelo texto aprovado na Câmara dos Deputados, de relatoria do deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), serviços de educação e de saúde e insumos agropecuários, por exemplo, terão alíquotas reduzidas em 60% e isenção do imposto seletivo. Os setores que serão beneficiados pelos novos descontos não foram definidos. No Senado, o texto tem relatoria de Eduardo Braga (MDB-AM) e uma primeira versão do texto deve ser apresentada ainda nesta quinta-feira, 19.