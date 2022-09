TCU vai criar unidade de negociação em processos

O ministro Bruno Dantas, presidente interino do Tribunal de Contas da Uniao (TCU) anunciou ontem que, caso seja confirmado na presidência da instituição no dia 14 de dezembro, pretende criar uma nova unidade dentro do tribunal que analisa e julga as contas do governo e empresas públicas. A nova estrutura se concentrará em identificar soluções consensuais para os conflitos com a administração pública que correm no TCU. Segundo o ministro, essa será uma maneira de se evitar os extensos processos que correm hoje na instituição e que nem sempre chegam a termo de forma favorável para o interesse público.

“Nós sabemos que um bom acordo vale mais que uma briga sem fim, ainda que o estado tenha razão”, afirmou Dantas durante um almoço na Associação Comercial do Rio de Janeiro, na sexta-feira , 30. “Se, por um lado temos auditores treinados para encontrar problemas, e importante que isso exista porque problemas há e eles precisam ser corrigidos, nós precisamos de um grupo de auditores capazes de pensar em soluções, enxergar o problema não apenas dizer ‘não, não pode’”.

Dantas fez seu pronunciamento frente a uma plateia de 200 empresários e advogados em um evento onde foi agraciado com a Medalha de Bicentenário do Visconde de Mauá, ao lado dos ministros do TCU Jorge Oliveira e Vital do Rego, ao lado do advogado Fabio Spina, diretor Jurídico e Institucional da Gerdau S/A.

