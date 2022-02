TCU quer mudar preço de venda da Eletrobras

VEJA Mercado | Abertura | 3 de fevereiro.

O ministro Vital do Rego, do Tribunal de Contas da União (TCU), pediu vistas do processo de privatização da Eletrobras no fim do ano passado e o plenário contornou o pedido autorizando o governo a continuar com o processo. Mas um ponto ficou em aberto e terá que ser enfrentado agora neste começo de ano: o preço de venda da estatal. O ministro Aroldo Cedraz já tinha dúvidas em relação ao preço. Agora, segundo o jornal Valor, o ministro Vital do Rego vai apontar um erro bilionário na avaliação das outorgas. A questão deve afetar as ações da empresa no pregão desta quinta-feira.

No geral, os investidores devem repercutir o teor da decisão do Copom que sinalizou que vai reduzir o ritmo de alta de juros. Mas ao mesmo tempo não deixou claro por quanto tempo mais ainda vai subir juros. Ontem, os juros tiveram alta de 1,5 ponto percentual, como esperado.

Nos Estados Unidos, os futuros de Nasdaq caem puxados pelos resultados não muito promissores do Facebook, que agora se chama Meta.

