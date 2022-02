TCU proíbe Eletrobras de vender potência após privatizada 

A maioria dos ministros do Tribunal de Contas da União chegou a um consenso para fazer andar a privatização da Eletrobras, que poderia ser paralisada depois dos questionamentos do ministro Vital do Rego sobre o preço de venda. Os ministros entraram num consenso para obrigar o Ministério de Minas e Energia a incluir uma cláusula na privatização da empresa que impede a Eletrobras de participar de leilões para venda de potência. Como ainda não é possível saber ao certo quanto essa venda de potência pode gerar de receita para as usinas nos próximos anos, a solução encontrada foi colocar esse limite. No futuro, para vender a potência, a empresa privatizada poderá ter que fazer um aditivo, por exemplo, e pagar à União.

