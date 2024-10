TCU pode rejeitar prorrogação da concessão do aeroporto de Guarulhos

Causou constrangimento na relação entre o Ministro do TCU, Johnathan de Jesus, com o Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, os diversos comentários feitos por um assessor de Costa Filho de que a pressão do seu chefe sobre o relator do TCU haveria de conseguir a autorização para prorrogar por 1 ano a concessão do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. A irritação do relator foi tamanha que o caso foi mais uma vez adiado e pessoas envolvidas consideram iminente risco de rejeição do pedido.