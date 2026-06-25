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Economia

TCU freia Santoro no pacotão das ferrovias

Plano ferroviário do Ministério dos Transportes esbarra em resistência da corte de contas

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 jun 2026, 16h00
Ferrovia
 (Divulgação/VEJA)
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TCU freia Santoro no pacotão das ferrovias Priorize VEJA no Google

Por trás do otimismo público do Ministério dos Transportes, o pacote ferroviário de George Santoro encontrou um freio de arrumação no Tribunal de Contas da União. Interlocutores que acompanham as tratativas dizem que o cronograma de novos editais e leilões sofreu um atraso estratégico depois que a pasta tentou levar à corte um conjunto de inovações jurídicas considerado ambicioso demais.

O ponto mais sensível é a criação das chamadas contas vinculadas. O mecanismo foi desenhado para garantir que recursos arrecadados com outorgas ferroviárias fiquem reservados ao próprio setor, em vez de seguirem para o caixa único do Tesouro. Na leitura de técnicos que acompanham o caso, a solução pode até fazer sentido do ponto de vista da infraestrutura, mas abre uma discussão espinhosa sobre regras orçamentárias e finanças públicas.

A avaliação no governo é que Santoro, que assumiu a titularidade do Ministério dos Transportes em abril, tentou empacotar de uma vez só projetos relevantes e uma engenharia regulatória sofisticada. O TCU, diante do risco de criar um precedente, decidiu pisar no freio.

Para evitar que seu primeiro grande teste à frente da pasta termine sem entrega concreta, Santoro já trabalha em uma retirada organizada. A ordem nos bastidores é fatiar o pacote.

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A prioridade passou a ser a liberação do chamamento público do corredor Minas-Rio, a F-118, entre Varginha e o Rio de Janeiro, considerado juridicamente mais simples. Já projetos mais complexos, como a Malha Oeste, voltaram à prancheta. Para reduzir resistências no tribunal, o governo aceitou estudar a divisão da ferrovia em subtrechos menores.

Oficialmente, a pasta sustenta que os projetos estão maduros e que a agenda ferroviária segue em marcha. No rádio de pilha de Brasília, porém, a leitura é menos triunfalista: o mercado terá de esperar o segundo semestre, porque o TCU não deve carimbar um cheque em branco para o novo ministro.

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