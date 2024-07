Taxa de vacância de escritórios em SP cai ao menor nível em 13 meses

A taxa de vacância de escritórios de alto padrão em São Paulo caiu ao menor nível em 13 meses, ao atingir 21,8%, mesmo com entrega de 40 mil m² de estoque. Os números são de uma pesquisa inédita da consultoria Newmark. As entregas foram registradas no 2º trimestre deste ano, o dobro do período imediatamente anterior. Em 2023, apenas 83 mil m² de novos escritórios foram entregues. Entre 2007 e 2023, a média é de 232 mil m². Espera-se para este ano a entrega de 189 mil m².

O preço médio pedido de locação segue em alta, ao registrar 99 reais por m² ao mês, alta de 2,8% em comparação ao 1º trimestre. Na comparação anual, a alta é de 8%.