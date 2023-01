Taxa de aluguel das ações da Americanas dispara após fraude bilionária

A taxa média de aluguel de ações da Americanas ao ano subiu para níveis recordes. Segundo levantamento da TC Economatica, a taxa saiu de 18,6%, no dia 10, véspera do anúncio de uma fraude fiscal bilionária envolvendo a empresa, para 306%, na última sexta-feira, 13. Nesse período, seus papéis se desvalorizaram mais de 50%. O aluguel de ações é a etapa inicial da venda a descoberto, quando o objetivo é lucrar com a queda no preço dos papéis.

A cotação média das ações da empresa estão alugadas é a 9,04 reais. Desta forma, quem alugou a ação neste patamar obteve um lucro gigantesco com a queda dos papéis: uma simulação com o atual patamar (1,93 real) resultaria em um lucro por ação de 7,11 reais. Hoje, são mais de 76 milhões de títulos no ticker AMER3 alugados.

