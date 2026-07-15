Tarifaço: EUA confirmam taxa de 25% e mantêm negociação aberta

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças

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Donald Trump acatou a recomendação do Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos, o USTR, e decidiu impor uma tarifa adicional de 25% sobre produtos brasileiros. A decisão foi confirmada nesta quarta-feira, 15, pelo representante comercial americano, Jamieson Greer. As novas tarifas começam a valer a partir do dia 22.

“O presidente tomou a decisão de tomar ação responsiva”, afirmou Greer. A lista completa dos produtos atingidos ainda será publicada, mas o auxiliar de Trump antecipou que café e carne bovina ficarão fora da nova taxação.

O documento final será decisivo para esclarecer o ponto que mais preocupava o governo brasileiro: quando a tarifa começará a ser cobrada. Até a declaração de Greer, não havia sido revelada a data de vigência nem se Washington concederia algum período de negociação antes da aplicação efetiva da medida.

A porta, porém, não foi totalmente fechada. Greer afirmou que os Estados Unidos continuam abertos ao diálogo, mas cobrou do Brasil maior acesso para empresas americanas aos regimes tarifários preferenciais oferecidos a outros países. Também citou diretamente o mercado brasileiro de etanol.

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A negociação agora muda de natureza. O Brasil não discute mais como evitar a decisão, mas como retirar produtos da lista, adiar a cobrança ou construir condições para que a tarifa seja revista.

Greer também deixou um recado contra uma reação imediata de Brasília. Segundo ele, Washington poderá rever suas ações caso o Brasil retalie. “Não é de interesse de ninguém que ocorram retaliações”, disse.

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Mais cedo, a equipe americana já havia comunicado ao governo brasileiro que a recomendação final fora levada a Trump e que não haveria uma lista “dinâmica” de exceções. Ao mesmo tempo, Greer manteve aberto o canal para novas tratativas.

A tarifa está decidida. Falta agora saber quando o gatilho será acionado e quanto o Brasil conseguirá salvar antes disso.