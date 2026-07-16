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Política

Tarifaço tira de Flávio o trunfo de Trump e deixa fatura para Lula

Presidenciável não conseguiu o adiamento nos EUA; após cinco reuniões oficiais sem acordo, Planalto recebe a cobrança empresarial

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jul 2026, 00h37 | Atualizado em 16 jul 2026, 07h53
Lula, com barba e cabelo grisalhos, terno azul-marinho e gravata vinho, à esquerda, e um homem de óculos, terno cinza e gravata verde-limão, à direita, ambos com a boca aberta, falando em microfones invisíveis
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Ton Molina/GettyImages | Saulo Cruz/Agência Senado)
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O novo tarifaço de Donald Trump distribuiu prejuízos entre os dois principais candidatos à Presidência. Flávio Bolsonaro perdeu o principal ativo que tentou vender ao empresariado: a capacidade de usar sua proximidade com Washington para destravar a relação comercial. Lula, por sua vez, ficou com a responsabilidade pelo fracasso da diplomacia oficial brasileira.

Flávio foi aos Estados Unidos, participou da audiência do USTR e pediu que a medida fosse suspensa ou adiada. O governo americano ignorou o apelo. O resultado mostrou ao setor produtivo que acesso a Trump não significa influência sobre suas decisões.

No Planalto, a conta é maior. O governo mobilizou Itamaraty, MDIC e assessores presidenciais em cinco reuniões de alto nível, mas não conseguiu impedir a sobretaxa. A reação da Fiesp, que atribuiu a medida a ruídos diplomáticos e discursos eleitorais do governo, ampliou o custo político da derrota.

O empresariado entra agora numa janela de sete dias para negociar sem uma solução pronta de nenhum dos lados. Se Lula conseguir ampliar as exceções ou suspender a cobrança, recupera parte de sua credencial diplomática. Se a tarifa permanecer e começar a atingir encomendas e empregos, a fatura ficará no Palácio do Planalto.

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Flávio, porém, já sofreu uma perda difícil de reparar: descobriu que proximidade é diferente de poder de convencimento.

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