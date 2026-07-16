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Tarifaço: Governo prepara novo auxílio, mas menor que anterior

Durigan diz que Brasil Soberano será recalibrado com reforço das linhas de crédito existentes após consulta aos setores atingidos

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jul 2026, 19h26
PROMESSA - Durigan, da Fazenda: a isenção para a “taxa das blusinhas” está garantida no período eleitoral
O ministro da Fazenda, Dário Durigan (Lula Marques/Agência Brasil)
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A confirmação da nova tarifa de 25% dos Estados Unidos levou o governo a preparar outra rodada de auxílio aos exportadores. O pacote, porém, será mais concentrado e terá valor inferior aos R$ 15 bilhões liberados em março para o Plano Brasil Soberano.

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que o governo ainda ouvirá os setores atingidos antes de fechar o tamanho e as condições do socorro. “A gente não tem valor ainda porque, primeiro, precisa ouvir os setores afetados”, disse.

Segundo Durigan, a intenção é aproveitar os instrumentos que já passaram pelo teste do tarifaço anterior. “O programa está gerando efeitos. O que vamos fazer é recalibrar”, afirmou. “A gente já testou, com sucesso, as linhas de apoio aos empresários nacionais. O que vamos fazer é ouvir os setores e reforçar as linhas já existentes.”

A edição de uma nova medida provisória, admitida pelo ministro antes da decisão americana, permanece como possibilidade, mas não foi confirmada. O governo poderá precisar de um novo ato para ajustar o prazo, os critérios de acesso e a relação de setores contemplados. O cronograma divulgado pelo BNDES prevê o encerramento das atuais contratações em 22 de julho, justamente o dia em que a sobretaxa americana começará a ser cobrada.

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O Ministério do Desenvolvimento calcula que quase 2.400 exportadoras poderão ser atingidas. Madeira, máquinas e equipamentos elétricos, móveis, produtos cerâmicos, calçados e açúcar terão atendimento prioritário. Pelas contas oficiais, a nova tarifa alcançará 18% das exportações brasileiras aos Estados Unidos, equivalentes a US$ 7,4 bilhões com base nos números de 2024.

O vice-presidente Geraldo Alckmin confirmou que BNDES, ApexBrasil e ABDI participarão da nova frente de apoio, que também incluirá a busca de outros destinos para as mercadorias afetadas. “O governo terá um programa de apoio aos que aqui estão labutando, trabalhando e que tenham problemas”, afirmou.

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Durigan prometeu ampliar e reforçar o Brasil Soberano, mas ressaltou que a resposta será montada “mantendo os compromissos fiscais”. A orientação da Fazenda é evitar um pacote horizontal e direcionar o crédito às empresas que comprovarem perdas com a nova barreira americana.

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Comércio Exterior
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