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Tarifaço: Fiemg prevê impacto na indústria brasileira

Segundo federação de Minas, medida aumenta custos de acesso ao mercado americano e ameaça a competitividade

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jul 2026, 23h47
DIFICULDADE - Indústria têxtil em Araraquara (SP): concorrência desigual com similares chineses
Indústria têxtil (Edson Silva/Folhapress/.)
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Tarifaço: Fiemg prevê impacto na indústria brasileira Priorizar nos meus resultados Google

Diante da decisão do governo dos Estados Unidos de aplicar uma tarifa adicional de 25% sobre produtos brasileiros, a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) avaliou que a medida cria uma diferença relevante em relação a fornecedores de outros países que disputam os mesmos compradores. O impacto efetivo dependerá dos produtos alcançados, da classificação tarifária de cada mercadoria e do tratamento concedido aos concorrentes internacionais, segundo a federação.

“A tarifa de 25% altera de forma expressiva as condições de acesso dos produtos brasileiros ao mercado americano. Será fundamental garantir clareza sobre os produtos atingidos, os prazos de implementação da medida e o tratamento dos contratos em andamento, reduzindo as incertezas para as empresas exportadoras”, afirma Verônica Winter, coordenadora de Facilitação de Negócios Internacionais do Centro Internacional de Negócios da FIEMG.

A Fiemg reforça a necessidade de intensificar as negociações entre Brasil e Estados Unidos e garantir regras claras para contratos já firmados, cargas em trânsito e implementação da medida, evitando uma perda prolongada de competitividade para a indústria brasileira.

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