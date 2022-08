‘Tarcísio precisa ter conhecimento básico’, diz secretario de Garcia

Secretário de Fazenda do estado de São Paulo, o economista Felipe Salto respondeu ao candidato Tarcísio de Freitas (PL) a informação errônea de que o estado teria recebido quase 400 bilhões de reais da União desde 2019, “manifestando profundo desconhecimento sobre a realidade das contas do nosso estado”, segundo o secretário. “Errou por quase dez vezes”, escreveu. Segundo dados expostos por Salto, somando todas as transferências, São Paulo recebeu 45,2 bilhões de reais do governo federal entre 2019 e 2021, nas gestões de João Doria e Rodrigo Garcia, do PSDB.

Em entrevista ao Radar Econômico, Salto afirmou que o objetivo da publicação foi “rebater os erros cometidos” — e aproveitou para alfinetar o candidato do presidente Jair Bolsonaro (PL) ao governo paulista. “Quem pretende governar São Paulo precisa ter conhecimento básico não só das potencialidades do Estado, mas também de números que são públicos”, disse.

“Mostrei os dados, apontei a fonte e esclareci que o número indicado para o período não corresponde à realidade”, afirmou. “Como tem dito o governador Rodrigo Garcia, é preciso rever o pacto federativo, para pararmos de aumentar transferências sem estabelecer outros mecanismos e ferramentas que permitam reduzir desigualdades entre as regiões”, diz, afirmando que o tucano “vem propondo isso, bem como uma reforma tributária digna desse nome”.

Siga o Radar Econômico no Twitter