Tarcísio e Datena são as justificativas encontradas para a alta da Sabesp

O governador Joao Doria prometeu privatizar a Sabesp, mas ele vai deixar o governo sem ter cumprido a promessa. No ano passado, as ações da empresa chegaram a subir quando o secretário de Fazenda, Henrique Meirelles, anunciou a contratação do IFC, um braço financeiro do Banco Mundial, para estudar a modelagem da privatização. Passados sete meses e o contrato com IFC sequer foi fechado, apesar de Meirelles ter dito ao Radar Econômico que deve ser assinado em breve.

Mas nos últimos dias, com ou sem a confirmação da contratação do IFC, as ações da Sabesp estão subindo fortemente. Uma alta de cerca de 10% em uma semana. Perguntei a alguns gestores o que está acontecendo e a resposta segue sendo a potencial privatização, mas desta vez seria por conta do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. O que o pessoal do mercado está dizendo é que a candidatura de Tarcísio a governador ganha força com a entrada de Datena na sua chapa, como tem se aventado nos últimos dias. Esta é inclusive a explicação dada para a alta de 3,5% no pregão desta segunda-feira, 21. Os investidores estariam confiantes em Tarcísio, que já disse que vai privatizar a Sabesp se eleito for. “O mercado é profundo como isso”, ironiza um gestor.

