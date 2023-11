Tarcísio diz que Fazenda mudou a postura de Haddad, seu antigo rival em SP

Quando rival de Tarcísio de Freitas na corrida pelo Palácio dos Bandeirantes, há cerca de um ano, o hoje ministro da Fazenda, Fernando Haddad, criticou a privatização das redes de telefonia no país. “Compare com o passado. Veja quanto você está pagando hoje de telefonia celular, de telefonia fixa. Compare com o passado”, disse Haddad em debate na rede Bandeirantes à época — em claro aceno a ideais estatistas comuns à base do Partido dos Trabalhadores. Agora no comando das finanças do país, Haddad é tido por grande parte do mercado como a voz da sensatez no debate econômico interno ao governo.

Lembrado dos tempos de campanha, Tarcísio considera que Haddad mudou — e para melhor — no último ano. “Acredito que houve uma mudança de postura. Haddad está voltado ao diálogo, tem ouvido muita gente. Ele está fazendo a coisa certa dentro do governo e tem bons quadros na equipe econômica”, disse em entrevista ao Radar Econômico, em evento do Grupo Voto, em São Paulo. O governador acredita que a responsabilidade que vem com o cargo de ministro da Fazenda teve um efeito positivo nas posições do petista.

