Tarcísio destaca economia e exalta “locomotiva” em sua posse

Agora oficialmente governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) tomou posse neste domingo, primeiro de janeiro. Em seu discurso, o governador tocou em uma série de pontos e exaltou figuras variadas, do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao ex-governador Mário Covas (PSDB). Encerrando uma longa era tucana, Tarcísio também citou Franco Montoro, nome ligado ao PSDB paulista, mas antes agradeceu a Bolsonaro por o ter “lançado neste desafio” de concorrer ao governo. Com esses e outros momentos do discurso, o novo governador acenou a diversas fatias da população.

A economia ganhou posição de destaque na fala do ex-ministro, com menção a iniciativas realizadas enquanto comandava a Infraestrutura e promessa de atendimento de demandas das classes populares. “Não podemos tolerar a fome em um mundo que dispõe de tanta tecnologia”, disse. Tarcísio caracterizou o estado como a “locomotiva” do país, defendendo que São Paulo tivesse mais peso político devido a sua pujança econômica. Além disso, se comprometeu com a dinamização da economia do estado e o fomento ao empreendedorismo e à inovação. Por outro lado, destacou que bons indicadores econômicos não são um objetivo final. “O crescimento econômico não é um fim em si mesmo, é razão para que persigamos insistentemente o crescimento, é resgate social”, disse. Sobre sua atuação no governo de Bolsonaro, frisou que quer trazer os modelos de leilões praticados por seu ministério a São Paulo.



Quanto ao potencial do estado, o novo governador afirmou que São Paulo tem capacidade de ser protagonista na promoção da sustentabilidade ambiental, com transição da matriz energética da região e investimento no setor. “Sabemos que os fluxos financeiros estarão fortemente aderidos aos padrões ambientais”, disse. O principal nome do novo governo paulista para o tema é o de Natalia Resende, nova secretária de Logística, Transportes, Infraestrutura e Meio Ambiente, uma vez que o Meio Ambiente perdeu status de secretaria e foi acoplado a outras áreas do governo.

