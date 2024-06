Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

O governador Tarcísio de Freitas segue irredutível. “Eu sou bolsonarista e vou continuar sendo”, afirmou neste sábado (8) durante evento do Grupo Esfera, no Guarujá, no litoral de São Paulo. “Sou conservador, liberal e acredito em uma economia de mercado”.