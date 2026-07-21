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Supermercados vão à Justiça contra regra para abertura nos feriados

Abras pede anulação da Portaria 3.665 e sustenta que venda de alimentos é atividade essencial

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 jul 2026, 16h00 | Atualizado em 21 jul 2026, 16h10
Supermercado
Supermercado (aga Almeida/UCG/UIG/Getty Images)
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Supermercados vão à Justiça contra regra para abertura nos feriados Priorizar nos meus resultados Google

A Associação Brasileira de Supermercados (Abras) ingressou com uma ação civil pública na Justiça Federal de São Paulo para derrubar a regra que condiciona a abertura dos supermercados nos feriados à existência de convenção coletiva de trabalho.

A ação, que inclui pedido de liminar, foi apresentada no mesmo dia em que o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, formalizou um acordo sobre o tema. A assinatura ocorreu nesta terça-feira, às 15h, com representantes de trabalhadores e empregadores.

A Abras sustenta que a comercialização de alimentos é uma atividade essencial e, por isso, os supermercados deveriam permanecer entre os setores autorizados permanentemente a funcionar nos feriados.

Na ação, a entidade pede a anulação da Portaria 3.665, de 2023, e questiona a retirada dos supermercados da lista de atividades com autorização permanente, sem análise de impacto regulatório e justificativa técnica específica.

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Caso a liminar seja concedida, os supermercados poderão continuar funcionando nos feriados sem depender de convenção coletiva enquanto o mérito da ação é analisado.

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