Super Terminais investe R$ 45 mi em porto para atender Zona Franca

Para enfrentar mais um período de seca severa, como previsto pelos meteorologistas, o Super Terminais, terminal privativo no Polo Industrial de Manaus, criou um porto na cidade de Itacoatiara, localizada a 270 km da capital manaura. O projeto tem investimento de 45 milhões de reais e é uma solução para o funcionamento da indústria amazonense, fortemente impactada pela seca que atingiu toda a região norte no ano passado, quando o Amazonas sofreu a maior estiagem de sua história. A indústria local registrou um prejuízo avaliado em mais de 1 bilhão de reais, de acordo com o Centro da Indústria do Estado do Amazonas.

O porto em Itacoatiara funcionará 24 horas por dia, 7 dias por semana, em área adquirida exclusivamente para o uso do Super Terminais, sendo o único porto com área própria para realizar tal operação. Ocupará um espaço de 300 mil metros quadrados na margem esquerda do Rio Amazonas, com acesso rodoviário asfaltado pela estrada do Aeroporto de Itacoatiara, e a apenas 1,4 km do porto público local.

A Operação Itacoatiara focará no transbordo de contêineres, com estrutura disponível de setembro a dezembro ou até que o calado do rio seja normalizado. Um píer flutuante de 240 metros de comprimento e 24 metros de largura será instalado, equipado com três guindastes Konecranes ESP10, cada um com 64 metros de lança e alimentados por quatro geradores de 500 Kva, incluindo um gerador de backup.