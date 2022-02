Sumiram R$ 2,2 milhões em dinheiro vivo da Itapemirim

O administrador judicial da Itapemirim informou ao juiz que sumiram 2,2 milhões de reais obtidos com a venda de passagens rodoviárias feitas com pagamento em dinheiro vivo. É comum as empresas de transporte público recolherem dinheiro vivo das bilheterias. Mas o que o que foi notado na Itapemirim é que um funcionário recolhia os malotes e enviava para a matriz da empresa, mas na contabilidade houve uma diferença de 2,2 milhões de reais. “Ocorre que, em que pese os representantes dessa auxiliar tenham envidado todos os esforços para a obtenção de esclarecimentos, relatórios e documentos respectivos, em todos estes atos, após questionadas, as Recuperandas se limitaram a informar que tais fatos seriam internamente apurados e após, esclarecidos, o que não ocorreu até o presente momento”, diz o administrador judicial no processo.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.