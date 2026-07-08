SulAmérica lidera satisfação entre grandes planos de saúde

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças

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Segundo relatório elaborado pelo Instituto IBRC e auditado por consultoria independente, 80,2% dos beneficiários da companhia avaliaram o plano como “bom” ou “muito bom”. O desempenho coloca a SulAmérica no topo do recorte que compara grandes operadoras como Bradesco Saúde, Porto Seguro e Amil.

O dado mais sensível, porém, aparece na recomendação. Entre os clientes da SulAmérica, 75,7% disseram que recomendariam ou definitivamente recomendariam o plano a amigos e familiares, sem ressalvas. É o maior índice entre as empresas analisadas.

A companhia também liderou em pontos práticos da jornada do beneficiário. Nos canais de atendimento — SAC, aplicativo, site e presencial —, a avaliação positiva chegou a 82,6%. Na atenção à saúde recebida em hospitais, clínicas e laboratórios, o índice foi de 82,2%. A facilidade com documentos e formulários teve aprovação de 80,5% entre quem utilizou o serviço.

O retrato é relevante porque a disputa entre operadoras deixou de passar apenas por rede credenciada e preço. Em um mercado cada vez mais pressionado por custos médicos, judicialização e reclamações de usuários, experiência de atendimento virou diferencial competitivo.

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“A melhor forma de avaliar a experiência de um cliente é ouvindo quem vive essa experiência todos os dias. E quando uma pessoa recomenda seu plano de saúde para familiares e amigos, ela está compartilhando uma experiência em que confia”, afirma Raquel Reis, CEO da SulAmérica Saúde e Odonto.

No levantamento, a Porto Seguro aparece em posição intermediária, com 78,9% de avaliação positiva. A Amil teve o pior desempenho entre as quatro analisadas, com 64,5% de satisfação geral e 59,8% de recomendação.

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Para a SulAmérica, o resultado reforça a aposta em canais digitais, agilidade administrativa e melhoria da experiência do beneficiário.

“Esse resultado mostra que estamos avançando naquilo que mais importa: oferecer acesso e uma experiência de qualidade para quem confia na SulAmérica para cuidar da sua saúde e da sua família”, diz Raquel.