SulAmérica Investimentos atinge R$ 96 bi sob gestão com foco na renda fixa

A SulAmérica Investimentos chegou a 96 bilhões de reais sob gestão, quase 8% acima do volume de outubro de 2025. Com trinta parceiros na distribuição de seus fundos, a corretora aposta na renda fixa para continuar crescendo enquanto os investidores migram do mercado de ações para ativos de menor risco.

Mesmo com a procura anêmica por fundos de ações e multimercados, a SulAmérica preservou as equipes à espera da virada do ciclo. A gestora tem 80 profissionais, 47 deles na área de investimentos, e reforçou o time macro. “A receita virá no longo prazo”, diz Marcelo Mello, presidente da SulAmérica Investimentos.