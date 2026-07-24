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SulAmérica Investimentos atinge R$ 96 bi sob gestão com foco na renda fixa

Apesar da fuga da bolsa, gestora expande patrimônio com forte rede de distribuição, mantém equipe intacta e reforça time para a virada de ciclo dos fundos

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jul 2026, 10h47
Homem de meia-idade, cabelo castanho, terno azul e camisa clara, sentado à mesa de madeira, com a mão direita no queixo, olhando para frente com expressão séria
CAUTELA Marcello Mello, da SulAmérica Investimentos: foco na renda fixa (divulgação/Divulgação)
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SulAmérica Investimentos atinge R$ 96 bi sob gestão com foco na renda fixa Priorizar nos meus resultados Google

A SulAmérica Investimentos chegou a 96 bilhões de reais sob gestão, quase 8% acima do volume de outubro de 2025. Com trinta parceiros na distribuição de seus fundos, a corretora aposta na renda fixa para continuar crescendo enquanto os investidores migram do mercado de ações para ativos de menor risco.

Mesmo com a procura anêmica por fundos de ações e multimercados, a SulAmérica preservou as equipes à espera da virada do ciclo. A gestora tem 80 profissionais, 47 deles na área de investimentos, e reforçou o time macro. “A receita virá no longo prazo”, diz Marcelo Mello, presidente da SulAmérica Investimentos.

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