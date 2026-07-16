Subway aposta no autoatendimento em 1,5 mil restaurantes

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças

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A Subway está levando totens de autoatendimento a mais de 1,5 mil restaurantes no Brasil. A operação envolve seis fornecedores responsáveis por etapas como sistemas, equipamentos e instalação.

Para acelerar o projeto, a rede passou a concentrar pedidos, contratos, prazos e entregas em uma plataforma da Yungas. A franqueadora consegue acompanhar em tempo real a implantação dos equipamentos e identificar atrasos nas unidades.

A digitalização também foi estendida à gestão dos mais de 1.550 restaurantes da Subway no país, reunindo comunicação, treinamentos, campanhas e relatórios. “Hoje, como franqueadora, temos governança sobre todo o processo”, afirma Edy Ricardo Delevatti Castro, gerente de Trade e Vendas da Subway Brasil.