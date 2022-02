Stuhlberger: mercados estrangeiros não têm opinião negativa de Lula

Parece haver um consenso entre grandes gestores de recursos do país de que o cenário eleitoral com Lula e Bolsonaro parece ter saído do radar de risco dos investidores e esse é um (veja bem, um) dos motivos de a bolsa subir e o dólar cair neste momento, mesmo em um cenário internacional de incertezas. Para Luís Stuhlberger, do Verde, a PEC aprovada no ano passado, que dobrou o Bolsa Família, deu mais dinheiro a emendas e postergou pagamento de precatórios, vai aumentar perpetuamente os gastos em 1% do PIB. Se forem aprovadas as novas PECs que estão já circulando no Congresso neste ano, ele acredita que vai mais 0,5% do PIB para a conta de gastos. Se Lula vencer as eleições, vai receber o país com déficit de 1% a 2% do PIB e deve aumentar este patamar, mas o mercado está vendo um gasto com mais responsabilidade por parte do ex-presidente, aumentando talvez para 3% do PIB. Talvez até mudando a contabilidade do investimento que hoje aparece como gasto. “Os mercados estrangeiros não têm opinião negativa do Lula. Os empresários vão ficar felizes porque se o governo gasta mais, a cada 1% de medida fiscal gera 100 bilhões de reais na mão do consumidor, que vai botar economia pra frente.” O problema segundo Stuhlberger estará na inflação, mas que teremos que aprender a conviver com isso, talvez até mudando a meta atual do Banco Central.

