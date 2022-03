Stuhlberger: juros de longo prazo estão errados e isso é um problema sério

Um dos principais gestores de recursos do Brasil, Luís Stuhlberger, está preocupado com a taxa de juros de longo prazo, especialmente as taxas de 30 anos americanas que têm ficado num patamar de 2,2% e as taxas europeias em torno de 0,8%, em níveis mais baixos do que a pré-pandemia. “O dinheiro tem que ser respeitado como moeda de troca. Na hora que o ser humano percebe de que com essas políticas (Quantitative Easing) o dinheiro não vale nada, vai investir em tudo o que aparecer, vai aplicar sem fazer conta porque se deixar dinheiro em qualquer juro vai perder”, disse Stuhlberger em evento na semana passada. No dia em que ele fez a análise, a guerra ainda não tinha começado, mas mesmo depois do início da invasão os juros de longo prazo não mudaram muito e hoje operam a 2,09%.

Na visão de Stuhlberger, os investidores sempre consideram o longo prazo deflacionista, até por conta de globalização acelerada. Mas ele diz que estamos num platô de globalização com tendência de ir para baixo por conta da questão geopolítica. “Estados Unidos e Europa são dependentes da Rússia e da China e tenho certeza que vão querer reduzir esta dependência, o que significa mais inflação. O que é uma ameaça”, disse Stuhlberger. Ele diz que isso significa que os bancos centrais precisam mostrar que a taxa longa está errada e que as consequências de uma taxa errada sobre mercado imobiliário são problemáticas.

