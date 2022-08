Stuhlberger aposta no real depois de recuperação de Bolsonaro em pesquisas

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Liderado por Luis Stuhlberger, o Fundo Verde impulsionou suas apostas no real com a perspectiva das eleições nos próximos meses. A Verde aposta na redução da diferença entre o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de outubro. “Acreditamos que um estreitamento da diferença entre os dois candidatos é bastante provável nos próximos dois meses, num fenômeno típico de incumbente buscando reeleição”, escreveu Sthulberger, justificando a escolha de zerar suas posições em real no mês passado.