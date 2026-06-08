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Economia

STJ retoma julgamento de Xuxa que pode mexer no custo das indenizações

Discussão pode reabrir entendimento consolidado há mais de 30 anos

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jun 2026, 12h18 | Atualizado em 8 jun 2026, 13h52
Xuxa Meneghel
Xuxa Meneghel (TV Globo/Reprodução)
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STJ retoma julgamento de Xuxa que pode mexer no custo das indenizações Priorize VEJA no Google

Um caso envolvendo a apresentadora Xuxa voltou a chamar atenção no STJ não apenas pela celebridade envolvida, mas pelo potencial efeito sobre o bolso de quem ganha ou perde ações indenizatórias no país.

A Terceira Turma da Corte deve retomar nesta terça-feira (9) o julgamento da disputa entre a produtora de Xuxa Meneghel e o publicitário Leonardo Soltz, criador dos personagens da Turma do Cabralzinho. A violação de direitos autorais já foi reconhecida pela Justiça. O que está em jogo agora é outro ponto: a partir de quando devem correr os juros e a correção monetária da indenização.

O relator, ministro Moura Ribeiro, votou para que os encargos incidam apenas a partir da definição do valor da indenização na fase de liquidação — e não desde o evento danoso ou desde marcos anteriores do processo. Na prática, esse critério pode reduzir significativamente o valor final de uma condenação em processos que se arrastam por muitos anos. O caso tramita há cerca de 26 anos e a indenização é estimada em dezenas de milhões de reais.

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A discussão acendeu alerta porque o STJ tem, desde 1992, a Súmula 54, segundo a qual os juros moratórios em indenizações por responsabilidade extracontratual correm a partir do evento danoso. Para o professor de Direito Civil da FGV Gustavo Kloh, uma mudança pontual sem fundamentação robusta pode abrir uma avenida de insegurança jurídica.

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“O STJ tem uma súmula muito clara sobre o tema. Se um julgamento pontual passar a produzir efeito diverso sem uma fundamentação consistente, cria-se um ambiente de incerteza que afeta não apenas as partes envolvidas, mas todos aqueles que dependem da previsibilidade das decisões judiciais”, afirma.

O julgamento foi interrompido em março após pedido de vista da ministra Daniela Teixeira. Além dela, ainda faltam votar os ministros Villas Bôas Cueva e Nancy Andrighi, segundo os insumos do caso. A decisão definirá mais do que o desfecho financeiro de uma briga antiga envolvendo Xuxa: poderá indicar se o STJ está disposto a relativizar uma tese aplicada há três décadas em disputas indenizatórias pelo país.

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Superior Tribunal de Justiça - STJ
Xuxa
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