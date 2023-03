STJ nega pedido da Americanas e mantém processos em SP

Por decisão do ministro Raul Araújo, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a Corte recusou o pedido de conflito de competências feito pela Americanas e a divisão do processo permanecerá do jeito que está. O julgamento referente à recuperação judicial da empresa permanecerá no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, enquanto as investigações referentes à possibilidade de fraude, movidas pelos credores, continuarão em São Paulo. A Americanas havia pedido à Justiça para que o processo que investiga possível má-fé por parte de membros da empresa e acionistas fosse enviado ao Rio de Janeiro.



