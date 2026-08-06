ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Imagem Blog

Radar Econômico

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças
Economia

STF julga regra que tirou tradings com R$ 4,7 bilhões da Moratória da Soja

Julgamento de 12 de agosto pode derrubar leis que cortam incentivos fiscais de participantes do pacto

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 ago 2026, 11h00 | Atualizado em 6 ago 2026, 11h07
APERTO - Plantação de soja: a queda dos preços e a alta dos insumos drenam o caixa do agronegócio brasileiro
Plantação de soja (Silvio Avila/AFP)
Continua após publicidade
STF julga regra que tirou tradings com R$ 4,7 bilhões da Moratória da Soja Priorizar nos meus resultados Google

O Supremo Tribunal Federal julga na próxima quarta-feira, 12 de agosto, uma disputa que mistura benefícios fiscais bilionários, preservação da Amazônia e os interesses das maiores compradoras de soja do país. A Corte analisará ações contra leis estaduais que permitem retirar incentivos de empresas participantes da Moratória da Soja.

O caso ganhou peso econômico depois que a principal regra de Mato Grosso entrou em vigor, em 1º de janeiro. Diante do risco de perder benefícios fiscais no maior estado produtor de soja do país, a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a Abiove, e algumas das principais tradings do mercado começaram a deixar o acordo ambiental criado há duas décadas.

Entre as companhias ligadas ao pacto e com operações beneficiadas em Mato Grosso estão ADM, Bunge, Cargill, a chinesa Cofco e a brasileira Amaggi. A movimentação das empresas para abandonar a moratória começou a ser preparada no fim de 2025, justamente para preservar o acesso aos incentivos estaduais.

O tamanho da exposição foi revelado por uma auditoria preliminar do Tribunal de Contas de Mato Grosso. De 2019 a 2024, empresas participantes da Moratória da Soja receberam ao menos R$ 4,7 bilhões em benefícios fiscais no estado. O montante correspondeu a cerca de 28% das renúncias concedidas pelo programa estadual no período.

Siga
Continua após a publicidade

A Bunge liderou a lista, com R$ 1,56 bilhão, seguida pela ADM, com R$ 1,31 bilhão. A Cofco recebeu R$ 661 milhões, e a Cargill, R$ 594 milhões. Juntas, as quatro concentraram 86,5% do total identificado entre as empresas vinculadas ao acordo.

Os R$ 4,7 bilhões, porém, não estão diretamente em julgamento e não há, até agora, indicação de devolução dos valores já concedidos. O número mostra o tamanho dos benefícios historicamente acessados pelas tradings e ajuda a explicar por que a entrada em vigor da lei mato-grossense provocou uma debandada da moratória.

Continua após a publicidade

Criado em 2006, o pacto estabeleceu que as empresas não comprariam soja produzida em áreas do bioma Amazônia desmatadas depois de julho de 2008, mesmo nos casos em que a supressão da vegetação fosse permitida pelo Código Florestal. A legislação de Mato Grosso passou a impedir que o estado conceda incentivos fiscais ou terrenos públicos a empresas que adotem, em acordos privados, restrições comerciais mais duras que as previstas na lei brasileira.

Ao anunciar o processo de desfiliação, a Abiove sustentou que as empresas continuariam atendendo individualmente às exigências ambientais dos mercados internacionais. Em vez de um compromisso coletivo, cada trading passou a responder por sua própria política de compra e de combate ao desmatamento. Até agora, porém, as companhias não anunciaram publicamente se retornarão à Moratória caso o STF afaste o risco de perda dos benefícios fiscais.

Continua após a publicidade

A disputa no Supremo tem ainda uma segunda camada. O ministro Flávio Dino suspendeu processos judiciais e administrativos que discutem a validade da moratória, incluindo uma investigação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o Cade, sobre possível infração concorrencial. A liminar também será examinada pelo plenário.

O STF já permitiu que o dispositivo central da lei de Mato Grosso produzisse efeitos a partir deste ano, mas ainda não encerrou a controvérsia. Também está sob análise uma norma semelhante de Rondônia. Os estados defendem o direito de estabelecer critérios para distribuir seus incentivos; os autores das ações sustentam que as leis usam a política tributária para retaliar empresas que assumem compromissos ambientais voluntários.

Continua após a publicidade

Se o Supremo mantiver as leis, a saída das tradings tende a se consolidar. Se derrubá-las, a pressão fiscal que serviu de gatilho para o abandono do acordo desaparecerá e o foco passará dos ministros para as empresas.

ADM, Bunge, Cargill, Cofco, Amaggi e a própria Abiove terão então de explicar se o rompimento com a Moratória da Soja foi apenas uma decisão para preservar bilhões em incentivos ou se o setor decidiu, definitivamente, abandonar o compromisso coletivo que ajudou a construir.

Publicidade
TAGS:
Agronegócio
Radar Econômico
Soja
STF
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Premium

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 24,99/mês Apenas R$ 1,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).