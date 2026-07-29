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Economia

SSP de São Paulo e Febraban criam força-tarefa contra golpes com Pix

Parceria vai integrar dados bancários às investigações e buscar o bloqueio e a recuperação de valores desviados

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jul 2026, 18h16
Nove homens em trajes sociais posam para foto em sala de reunião, com o logo da FEBRABAN ao fundo. Eles estão de pé, com as mãos cruzadas à frente, e sorriem levemente. Uma mesa com microfones e notebooks ocupa o primeiro plano
Evento da Febraban com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (Divulgação/Divulgação)
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SSP de São Paulo e Febraban criam força-tarefa contra golpes com Pix Priorizar nos meus resultados Google

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo e a Febraban criaram um grupo de trabalho para acelerar o combate aos golpes digitais, especialmente os praticados por meio do Pix.

A equipe começará a atuar antes mesmo da assinatura do acordo de cooperação técnica, prevista para breve. O primeiro passo será definir pontos focais entre os bancos e a Polícia Civil.

O grupo também identificará quais informações poderão ser compartilhadas e criará fluxos para transformar movimentações financeiras suspeitas em elementos de inteligência e investigação policial.

A Febraban disponibilizará seu Laboratório de Segurança Cibernética para capacitar policiais. A entidade também poderá fazer a interlocução com bancos, Banco Central, Ministério da Justiça e Polícia Federal.

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A parceria terá ainda uma frente preventiva, voltada ao bloqueio mais rápido dos recursos desviados e à ampliação do ressarcimento das vítimas de fraudes.

O acordo estabelecerá as atribuições de cada instituição, a governança do projeto e as regras de proteção de dados. A iniciativa foi definida em reunião entre o secretário Osvaldo Nico Gonçalves e o presidente da Febraban, Isaac Sidney.

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Bancos
Segurança Pública
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