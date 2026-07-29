SSP de São Paulo e Febraban criam força-tarefa contra golpes com Pix
Parceria vai integrar dados bancários às investigações e buscar o bloqueio e a recuperação de valores desviados
A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo e a Febraban criaram um grupo de trabalho para acelerar o combate aos golpes digitais, especialmente os praticados por meio do Pix.
A equipe começará a atuar antes mesmo da assinatura do acordo de cooperação técnica, prevista para breve. O primeiro passo será definir pontos focais entre os bancos e a Polícia Civil.
O grupo também identificará quais informações poderão ser compartilhadas e criará fluxos para transformar movimentações financeiras suspeitas em elementos de inteligência e investigação policial.
A Febraban disponibilizará seu Laboratório de Segurança Cibernética para capacitar policiais. A entidade também poderá fazer a interlocução com bancos, Banco Central, Ministério da Justiça e Polícia Federal.
A parceria terá ainda uma frente preventiva, voltada ao bloqueio mais rápido dos recursos desviados e à ampliação do ressarcimento das vítimas de fraudes.
O acordo estabelecerá as atribuições de cada instituição, a governança do projeto e as regras de proteção de dados. A iniciativa foi definida em reunião entre o secretário Osvaldo Nico Gonçalves e o presidente da Febraban, Isaac Sidney.