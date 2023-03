Spoilers de arcabouço de Haddad e sabatina de Campos Neto assuntam a bolsa

As bolsas asiáticas e europeias, assim como os futuros americanos e brasileiro, negociam sem direção definida na manhã desta segunda-feira, 13. Os investidores iniciam a semana juntando os cacos de dias de intensa volatilidade em razão da forte expectativa de aumentos de juros nos Estados Unidos e da quebra do banco americano Silicon Valley Bank (SVB). No Brasil, as expectativas estão em torno do novo arcabouço fiscal do país e de uma eventual sabatina do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ao Congresso.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu algumas pistas da ferramenta fiscal. Em entrevista à CNN Brasil, o ministro afirmou não acreditar em regra de controle de dívida/PIB, mas que regras de contenção de gastos estarão presentes em seu plano. Haddad ainda afirmou que o desenho do novo arcabouço foi muito bem recebido, e que os parâmetros podem ser debatidos no Congresso. Por falar em Congresso, os senadores devem decidir se Campos Neto vai participar de sabatina para explicar a política monetária do BC ao Legislativo. A prática é corriqueira em outros países que possuem o Banco Central independente, como os Estados Unidos.

Siga o Radar Econômico no Twitter