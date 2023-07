SP tem saldo recorde de 89 mil empresas abertas no primeiro semestre

Mais de 150 mil empresas foram abertas no estado de São Paulo no primeiro semestre de 2023, enquanto cerca de 62 mil foram fechadas, totalizando um saldo positivo de quase 89 mil novas empresas. Trata-se do melhor resultado para um primeiro semestre em 26 anos, desde o início da série histórica, em 1998. Em relação ao mesmo período de 2022, foram 1.400 empresas a mais abertas do estado. Os dados são da Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e não contemplam os Microempreendedores Individuais (MEIs), cujo acompanhamento é feito pelo governo federal. Em relação à criação de empregos, o saldo de janeiro a maio era de 240 mil novos postos de trabalho, de acordo com a Fundação Seade.

