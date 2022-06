S&P 500 está a caminho de seu pior primeiro semestre desde 1970

Faltando apenas sete pregões para o fim do semestre, o índice S&P 500, um dos principais indicadores do mercado de ações americano, caminha para seu pior resultado desde a década de 70, segundo dados da Bloomberg. O índice teve queda de 21% desde o início do ano, reflexo da inflação incessante nos Estados Unidos, acompanhada da alta nos juros e o medo de uma possível recessão. Uma queda de mais de 20% é caracterizada como um mercado de urso, referenciando o movimento de cima para baixo que o animal faz com suas patas. É o caso do S&P 500 desde a semana passada, configurando uma das 14 vezes que o urso derrubou o índice desde a Segunda Guerra Mundial.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.