Soldado 939. Presidente do Bradesco faz vídeo para enaltecer militares

Um vídeo do presidente do Bradesco, Octavio de Lazari Junior, exaltando os militares ganhou o WhatsApp nesta sexta-feira, 3. Lazari conta na gravação que foi soldado em 1982 e conta do orgulho de ter feito parte do Exército Brasileiro e como foi servir sob o comando do Capitão Gonçalves, no segundo pelotão da segunda companhia do 39o. Batalhão de Infantaria Motorizada. No vídeo, o presidente do Bradesco diz que alguns princípios que aprendeu naquele período como retidão, disciplina, respeito, confiança, união e disciplina ajudaram a construir sua carreira de 43 anos no banco. O executivo usou ainda frases conhecidas do Exército como o de que uma missão dada é uma missão cumprida. “Passam os anos, mas algumas coisas não mudam e o soldado 939 Lazari continua de prontidão”, disse Lazari.

De acordo com a assessoria de imprensa do Bradesco, o vídeo foi gravado há dois meses por Lazari. O comandante do quartel em que ele serviu soube do soldado ilustre e o convidou para um almoço. Lazari gravou então o vídeo e segundo a assessoria foi algo apenas pessoal, apesar de a gravação contar em sua abertura e em seu final com o logo oficial do Bradesco. Assista o vídeo.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.

Continua após a publicidade